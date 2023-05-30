ЕС готовит "большую встречу" Пашиняна, Алиева, Макрона, Шольца и Мишеля в Кишиневе 31 мая

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Евросоюз готовит "большую встречу" между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Она пройдет 31 мая на полях Европейского политического саммита в Кишиневе.

"Это большое дело для нас, которое мы усердно готовим", – сказал представитель ЕС.

Ранее Никол Пашинян заявил, что сейчас нет согласованного документа о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать в Кишиневе 1 июня. Он напомнил, что в молдавской столице состоится пятисторонняя встреча с участием президента Азербайджана, главы Евросовета, президента Франции и канцлера Германии.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что главное – не время его подписания, а окончательное решение всех вопросов.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Также президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.