Пашинян исключил возможность подписания соглашения о мире с Азербайджаном 1 июня

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас нет согласованного документа о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать в Кишиневе 1 июня, сообщает "Интерфакс".

Он напомнил, что в молдавской столице состоится пятисторонняя встреча с участием президента Азербайджана, главы Евросовета, президента Франции и канцлера Германии.

"Что касается вероятности подписания на этой встрече соглашения о мире с Азербайджаном, то должен сказать, что мы пока не получили от Азербайджана комментарии на наши предложения по проекту мирного соглашения. Это уже четвертая редакция проекта мирного соглашения", – сказал Пашинян.

В связи с этим он усомнился, что 1 июня произойдет подписание документа.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что главное – не время его подписания, а окончательное решение всех вопросов.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Также президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.