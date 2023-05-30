ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений – МО

Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие нанесли удары по украинским центрам принятия решений. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решений", – сообщил он.

По информации военного ведомства, в центрах западные спецслужбы разрабатывали планы террористических атак на Россию. Ударами российской армии все цели были поражены.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские военные ударили по центру принятия решений в Киеве 28 мая. Поскольку удар, по словам Пескова, "был весьма эффективным", киевские власти решили атаковать Московский регион беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Эти действия, как считает представитель Кремля, стали ответом на удары РФ.

БПЛА, как сообщили в Минобороны, запущенные Киевом, залетели в жилые дома на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте. Здания получили незначительные повреждения. В Подмосковье атаку зафиксировали в Одинцовском городском округе и в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске.

По факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку. В свою очередь, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Московской области взять на контроль расследование обстоятельств атаки украинских БПЛА.

