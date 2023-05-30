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02:53

Политика

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: AP/ТАСС/Andrew Kravchenko

Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены звучат в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях страны.

Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Киеве и работе систем ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью на воскресенье, 28 мая, по Украине был нанесен один из самых крупных ударов с использованием беспилотников. По его словам, по территории страны было выпущено одновременно 54 беспилотника.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в центральных районах украинской столицы произошли взрывы. Он сообщил, что обломки ракеты упали в Оболонском районе.

Минобороны сообщило о ночном ударе по украинским складам боеприпасов

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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