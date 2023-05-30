В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях страны.

Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Киеве и работе систем ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью на воскресенье, 28 мая, по Украине был нанесен один из самых крупных ударов с использованием беспилотников. По его словам, по территории страны было выпущено одновременно 54 беспилотника.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в центральных районах украинской столицы произошли взрывы. Он сообщил, что обломки ракеты упали в Оболонском районе.