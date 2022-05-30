Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине – Лавров

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России печально видеть, как Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД обратил внимание, что Париж активно вооружает Киев наступательными вооружениями, требует вести войну до победного конца и нанести Москве поражение.

"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, но и сознательно проигнорированы", – сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.

По словам дипломата, западные страны никогда не хотели равноправного сотрудничества с Россией. Министр считает, что Москва мешает Западу утвердить однополярный мир, который Соединенные Штаты провозгласили при покорном согласии Европы.

Говоря о санкциях Лавров отметил, что они похожи на истерику и агонию, а скорость их введения и объем указывают на то, что ограничительные меры были сочинены не за одну ночь и вряд ли будут сняты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

