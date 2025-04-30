Парламент Белоруссии принял законопроект об амнистии в стране к 80-летию Победы

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Нижняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект, подразумевающий объявление амнистии в стране в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает ТАСС.

Это решение, по предварительным данным, затронет примерно 8 тысяч осужденных.

В марте депутаты от ЛДПР также внесли в Госдуму законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы в ВОВ. Меру предлагается применить к несовершеннолетним, престарелым, беременным, инвалидам, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, онкологическим больным.

Кроме того, авторы инициативы предлагают распространить амнистию на впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, принимавших участие в боях по защите Отечества, проходивших военную службу на территориях зарубежных стран, а также на участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

