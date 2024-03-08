Песков объяснил, с чем связано помилование 52 женщин

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Помилование 52 осужденных женщин связано с темой амнистии, которую ранее обсуждали в Совете по правам человека, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вышедший 8 марта указ Владимира Путина.

"Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ", – отметил он.

Ранее стало известно, что глава государства решил помиловать 52 женщины. В сообщении Кремля говорилось, что президент руководствовался принципами гуманности.

В документе уточнялось, что помилованию подлежат осужденные, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также те, у кого родственники участвуют в спецоперации РФ на Украине.