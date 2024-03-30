В МИД РФ заявили, что не могут видеть, как санкции СБ ООН превращаются в орудие наказания

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Россия больше не может спокойно смотреть, как санкции Совбеза ООН становятся постепенно неизбирательным орудием наказания в отношении некоторых стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на блокировку РФ резолюции США о продлении мандата экспертов по санкциям Совбеза по КНДР на год.

"Целью группы экспертов, которую нельзя назвать независимой и беспристрастной, было не решение вопросов международной и региональной безопасности, а компрометация Пхеньяна и дискредитация друзей КНДР", – сказано в заявлении МИД РФ.

При этом Захарова сообщила, что российская сторона со всей серьезностью оценивает санкции СБ ООН, которая якобы должна служить сохранению мира и стабильности во всем международном сообществе. Кроме того, она также уточнила, что представители организации не выяснили, каковы будут последствия удара, который они нанесли по мирным гражданам своими санкциями.

Также официальный представитель МИД РФ указала на то, что ужесточение санкций в отношении КНДР не стало неожиданностью и вызвало ожесточенную реакцию США и других западных государств.

"Упомянутые вами международные игроки крупно вложились в этот мониторинговый инструмент и надеялись на то, что будут и дальше решать с его помощью свои геополитические задачи антипхеньянской направленности", – объяснила Захарова.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген указал, что США ведут политику произвола и двойных стандартов, что подрывает мир на планете и превращает Совбез ООН в "площадку для конфронтации".

