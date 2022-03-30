В МО РФ назвали циничной ложью заявление Зеленского об ударах по Умани

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При обвинении России в ударах по городу Умань в Черкасской области президент Украины Владимир Зеленский для усиления драматического эффекта заявил, что это место ежегодно посещают десятки тысяч израильтян для паломничества. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что министерство не раз разоблачало циничную ложь, которую Киев использует для сохранения власти на Украине и введения в заблуждение мирового сообщества.

"Хочу подчеркнуть, в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения", – добавил Конашенков.

Он также сообщил, что синагога использовалась как пункт сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях.

"Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке, доме 1", – сказал Конашенков.

По его словам, хранившиеся в синагоге оружие и боеприпасы сначала загрузили в кузова самосвалов, а после замаскировали под мешки со строительным мусором. Конашенков подчеркнул, что Киев использует для перевозки националистов автобусы с раскраской школьного транспорта со знаками "Дети".

"Таким образом, объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию", – высказал мнение Конашенков.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские власти приказывают нацбатальонам снимать постановочные видео о совершенных якобы военными РФ убийствах. Для выполнения таких заказов националисты не жалеют ни женщин, ни стариков, ни детей, подчеркнул Мизинцев.

