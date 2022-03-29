Пленные сообщили об указаниях Киева готовить видео с массовыми убийствами – МО РФ

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Украинские власти приказывают нацбатальонам снимать постановочные видео о совершенных якобы военными РФ убийствах. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими", – отметил он.

Для выполнения таких заказов националисты не жалеют ни женщин, ни стариков, ни детей, подчеркнул Мизинцев. Он также добавил, что задачей распространения подобных материалов является создание негативного информационного фона вокруг проведения российской спецоперации.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошла очная встреча делегаций России и Украины. По ее итогам глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву. Речь идет как о политических шагах, так и о военных. Он также назвал прошедшие переговоры конструктивными и пояснил, что Россия получила понятно сформулированную позицию Киева.