AP: в Белом доме возникли сложности из-за многословия Трампа

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Стенографисты, работающие в Белом доме, не успевают расшифровывать все речи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Associated Press.

По информации агентства, в день инаугурации у Трампа было свыше 22 тысяч слов, еще 17 тысяч прибавилось после того, как он посетил места катастроф в Северной Каролине и Калифорнии.

Как утверждают журналисты, стенографистам особенно тяжело после четырех лет относительного молчания бывшего президента США Джо Байдена. В результате в Белом доме задумались о расширении штата и найме новых стенографистов.

Ранее бывший повар Белого дома Андре Раш рассказал о любви Трампа к бургерам и газировке. По словам повара, готовить для Трампа оказалось сложнее, чем для других президентов.

В его первый президентский срок у кулинара не было никакой возможности разнообразить меню главы государства. Правда, сейчас Трамп старается поменять свои пищевые привычки и отказаться от фастфуда, отметил Раш.