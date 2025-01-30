ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и Сумах на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серии взрывов прогремели этой ночью в Киеве и Сумах на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Тем не менее какие-либо подробности случившегося не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена на большей части Украины. Сирены звучат в 13 регионах страны, включая Киевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую и другие области.

Ранее российские военнослужащие поразили критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса страны (ВПК).

Для выполнения задачи были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. ВС РФ также ликвидировали скопления живой силы и техники противника в 144 районах.