Трамп заявил, что США приостановили закупку презервативов для ХАМАС

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Власти США приостановили выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил Дональд Трамп во время выступления, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

"Мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в сектор Газа для закупки презервативов для ХАМАС. Знаете, что с ними происходило? Они (ХАМАС. – Прим. ред.) использовали их как способ изготовления бомб", – утверждает Трамп.

Вашингтон также приостановил выделение 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме. По словам Трампа, эта сумма была слишком большой на подобные стипендии.

21 января Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Теперь Вашингтон будет выделять помощь другим странам так, чтобы это соответствовало внешней политике.

Накануне администрация Трампа, приостановившая выделение всей федеральной помощи, в том числе зарубежной, отменила ее заморозку из-за судебных исков. В Белом доме объяснили, что отмена меморандума Административно-бюджетного управления США была необходима для устранения путаницы, которая возникла после судебных исков.