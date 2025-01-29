Белый дом объяснил отмену меморандума о заморозке финансирования

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Отмена меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США о приостановке финансирования некоторых федеральных программ не предполагает полную отмену ограничений. Аннулирование документа было необходимо для устранения путаницы, которая возникла после судебных исков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

"Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB", – заявила Левитт.

По ее словам, указы президента США Дональда Трампа о финансировании федеральных программ остаются в силе.

21 января Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Вскоре стало известно, что администрация Трампа отменила заморозку федеральной помощи на фоне судебных исков.