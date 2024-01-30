Отсутствие представителей ОБСЕ на выборах президента не повлияет на наблюдение – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Отсутствие представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на предстоящих выборах президента России не скажется на качестве международного наблюдения. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"По приглашению российской стороны следить за ходом выборов приедут порядка тысячи международных наблюдателей, как предусмотрено Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года. Они прибудут из почти ста иностранных государств и различных международных организаций. Отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения", – говорится в сообщении.

В ведомстве также обратили внимание, что бюро и его директор Маттео Мекаччи "дискредитированы", в связи с чем организации "нечего делать" на предстоящих выборах. Там считают, что БДИПЧ фактически выполняет политический заказ, нарушая принципы объективности, непредвзятости и профессионализма.

Вместе с этим в МИД выразили надежду, что руководство БДИПЧ сделает правильные выводы и предпримет усилия для того, чтобы структура пользовалась доверием всех государств – участников ОБСЕ.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые отдать свой голос можно будет посредством системы дистанционного электронного голосования.



В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина