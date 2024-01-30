ЦИК опубликовал сведения о доходах Харитонова, Слуцкого и Даванкова

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Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) разместила сведения о доходах зарегистрированных кандидатов на должность президента страны от парламентских партий. Соответствующая информация появилась на сайте ЦИК.

Больше всех за последние 6 лет, предшествующих году назначения выборов, заработал кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков – 76,9 миллиона рублей. Главными источниками его дохода стала зарплата в Государственной думе РФ, деятельность в коммерческих и некоммерческих организациях, а также доходы по вкладам и пособия.

У Даванкова в собственности находятся дом и земельный участок в Подмосковье, а также одна четвертая доли квартиры в Москве. Также ему принадлежит автомобиль Mercedes-Benz Maybach 2019 года выпуска, а общие накопления кандидата оцениваются в 3,5 миллиона рублей. Его жена Юлия Даванкова за этот же период заработала 810,9 тысячи рублей. У нее в собственности находятся автомобиль BMW и 272 тысячи накоплений.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов за 6 лет заработал 36,2 миллиона рублей. Его главным источником доходов стала зарплата в Госдуме, а также выплаты по вкладам и социальные пособия.

Он владеет двумя земельными участками в Новосибирской области и Краснодарском крае, одной третью жилого дома и гаражом в Новосибирской области, а также 2 квартирами – в Москве и Краснодарском крае. Также у представителя коммунистической партии в собственности есть автомобиль УАЗ 2000 года выпуска, а на счетах находится 5,7 миллиона рублей накоплений.

Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий за это же время заработал 35,9 миллиона рублей. Доход он получал благодаря зарплате в ГД РФ и за счет продажи имущества. Ему принадлежат 2 земельных участка и жилой дом в Подмосковье, две квартиры в Москве и одна в Ростовской области, а также одно машино-место в столице. Его общие накопления составляют 1 285 рублей.



Однако у жены Слуцкого, Лидии Лысковой, за 6 лет задекларировано 29,1 миллиона рублей доходов и 1,1 миллиона рублей накоплений. Она владеет нежилым помещением в Москве, а также двумя автомобилями марки Bently 2007 и 2016 годов выпуска.

Действующий президент России Владимир Путин ранее задекларировал 67,5 миллиона рублей дохода. В собственности главы государства числятся три легковых автомобиля: ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска и "Нива" 2009 года выпуска. Более того, у президента есть автомобильный прицеп "Скиф", выпущенный в 1987 году.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые отдать свой голос можно будет посредством системы дистанционного электронного голосования.

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