На Украине увидели в слухах об отставке Залужного попытку дестабилизации ситуации в стране

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Сообщения об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного – это вбросы, которые направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информации Украины сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В сообщении подчеркнули, что данную информацию опровергли официальные источники. Добавляется, что широкое распространение подобных сообщений говорит о проблемах "в сфере медиагигиены и коммуникаций".

Между тем военный эксперт Владимир Орлов считает, что вброс организовала команда президента Украины Владимира Зеленского, передает радио КП .

Он уверен, что история с фейком – это внутренняя борьба политических элит. По его мнению, так они хотели повлиять на мнение своих "западных кураторов".

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Кроме того, он сказал, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло информацию об отставке Залужного. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.

Главком ВСУ Валерий Залужный может быть снят с должности из-за конфликта с Зеленским – СМИ