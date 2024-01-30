КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

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Северная Корея запустила крылатые ракеты в районе западного побережья в сторону Желтого моря. Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Количество запущенных ракет не уточняется. По данным журналистов, это уже третий запуск крылатых ракет со стороны Северной Кореи за неделю.

28 января КНДР произвела запуск сразу нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря. Южнокорейские военные усилили наблюдение и готовность, а также заявили, что тесно сотрудничают с американской стороной, наблюдая за дальнейшей деятельностью КНДР.

До этого сообщалось, что Северная Корея провела испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23". Испытания были проведены в ответ на военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи с применением атомного авианосца Carl Vinson, крейсера Princeton и прочих военных кораблей вокруг острова Чеджу.

Новости мира: военные КНДР запустили несколько крылатых ракет в сторону Японского моря