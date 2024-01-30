СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киевской и других областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ночь на 30 января взрывы были слышны в нескольких областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Так, серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в городе Змиеве Харьковской области Украины. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Кроме того, о звуках взрывов сообщили в городе Белая Церковь в Киевской области. По сообщениям администрации региона, в области работают силы противовоздушной обороны.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Черкасской, Николаевской и Сумской областях Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия поразила объекты военно-промышленного комплекса Украины, нанеся по ним удар высокоточным оружием большой дальности.

В военном ведомстве уточнили, что ударам подверглись объекты, которые производят ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества.