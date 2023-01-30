США поддерживают Киев из-за крупных запасов титана на Украине – СМИ

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В США рассчитывают получить титан, необходимый для военной промышленности, от Украины. Об этом со ссылкой на источники в оборонной промышленности США пишет журнал Newsweek.

"Мы говорим о нашей возможности производить большее количество самолетов, говорим о нашей возможности производить боеприпасы. Все это зависит от титана, и мы позволили себе стать зависимыми в этих вопросах от иностранных поставщиков. Одним из основных поставщиков ранее была Россия", – заявил собеседник издания.

В статье отмечается, что США и их союзники предпринимают усилия ради того, чтобы выявить, разработать и использовать "огромные запасы" титана на Украине. Согласно материалам издания, в случае "победы Украины", США планируют создать новый канал по добыче титана.

Согласно заявлениям источника журнала, титан представляет собой ключевую уязвимость для оборонной промышленности США. По словам собеседника издания, титан необходим Штатам для создания оружия, которое поможет сдерживать Пекин.

В газете также напоминают, что прошлогодний законопроект о расходах на оборону в США предписывал Госдепу заняться изучением возможности использовать источники титана из Украины в качестве потенциальной альтернативы китайским и российским поставкам.

Ранее сообщалось, что компания Airbus планирует отказаться от титана из РФ через несколько месяцев. Генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шолльхорн заявил, что компания уже полностью исключила использование российского титана при производстве военных самолетов.

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