Путин и Алиев обсудили деятельность российско-турецкого центра

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого они обсудили начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта в Карабахе.

"Стороны выразили надежду, что деятельность центра поспособствует стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, а также соблюдению договоренностей, зафиксированных 9 ноября 2020 года", – сообщили в пресс-службе Кремля.

Также президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.