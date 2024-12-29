Президент Хорватии Миланович набрал 49,2% голосов после обработки 98% голосов

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Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует на выборах главы государства, набрал 49,2% после обработки 98% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную избирательную комиссию республики.

Так, главный оппонент главы государства независимый кандидат Драган Приморац набирает 19,43% голосов. Другие шесть кандидатов набирают 9% и менее.

Выборы прошли в воскресенье, 29 декабря. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 по московскому времени), после чего начался подсчет голосов. Правом голоса обладали 3 762 224 избирателя, в том числе около 250 тысяч граждан, проживающих за границей.

В президентской гонке также участвуют Миро Буль, представляющий партию "Мост", Томислав Йонич, который идет как независимый кандидат, Ивана Кекин, лидер левой партии "Можемо!", Бранка Лозо, вице-председатель партии DOMiNO, Мария Селак Распудич и Нико Токич Картело, которые также идут как независимые кандидаты.