Президентские выборы завершились в Хорватии

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В Хорватии завершились президентские выборы. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 по московскому времени), после чего начался подсчет голосов, сообщает ТАСС.

Согласно информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по состоянию на 16:30 (18:30 по московскому времени) явка избирателей составила 36,09%, что на 2,5% меньше, чем на предыдущих выборах в 2019 году. Предварительно, результаты голосования станут известны в 22:00 по Москве.

Правом голоса обладали 3 762 224 избирателя, в том числе около 250 тысяч граждан, проживающих за границей.

За пост главы государства борются восемь кандидатов. Среди них выделяются действующий президент Зоран Миланович и его главный соперник – независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество".

В президентской гонке также участвуют Миро Буль, представляющий партию "Мост", Томислав Йонич, который идет как независимый кандидат, Ивана Кекин, лидер левой партии "Можемо!", Бранка Лозо, вице-председатель партии DOMiNO, Мария Селак Распудич и Нико Токич Картело, которые также идут как независимые кандидаты.

В случае, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов в первом туре, через две недели состоится второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, получивших наибольшее количество голосов в первом туре.

Кроме того, по результатам exit poll 51,48% голосов получает Миланович, Приморац – 19,29%. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение на сайте.

Между тем победивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии.

В ходе торжественной церемонии в зале пленарных заседаний парламента Кавелашвили произнес клятву, после чего прозвучал гимн страны. На церемонии также присутствовали члены семьи избранного президента, депутаты парламента, представители Грузинской православной церкви и других конфессий, а также другие официальные лица Грузии.