27 декабря, 13:03Политика
Президент Германии Штайнмайер распустил бундестаг
Фото: 123RF/chrupka
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил 20-й состав бундестага, передает местная газета Zeit.
"В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте", – обратил внимание глава ФРГ.
Кроме того, Штайнмайер назначил досрочные парламентские выборы на 23 февраля 2025 года.
Ранее бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Свою поддержку действующему главе правительства выразили лишь 207 депутатов из 717, еще 116 воздержались. Против высказались 394 депутата. Это открывало путь к досрочным парламентским выборам в Германии. Также сообщалось, что Шольц предложил распустить бундестаг после провала вотума доверия.