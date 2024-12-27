Президент Германии Штайнмайер распустил бундестаг

Фото: 123RF/chrupka

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил 20-й состав бундестага, передает местная газета Zeit.

"В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте", – обратил внимание глава ФРГ.

Кроме того, Штайнмайер назначил досрочные парламентские выборы на 23 февраля 2025 года.

Ранее бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Свою поддержку действующему главе правительства выразили лишь 207 депутатов из 717, еще 116 воздержались. Против высказались 394 депутата. Это открывало путь к досрочным парламентским выборам в Германии. Также сообщалось, что Шольц предложил распустить бундестаг после провала вотума доверия.