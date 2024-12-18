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18 декабря, 10:08

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Депутат Бундестага Эрнст: ФРГ должна начать переговоры с РФ о возобновлении поставок газа

В Бундестаге заявили, что ФРГ должна начать переговоры с РФ о возобновлении поставок газа

Фото: 123RF/valentinivantsov

Депутат Бундестага от фракции "Блок Сары Вагенкнехт" Клаус Эрнст заявил, что Германии необходимо начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа по сохранившейся ветке газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Нам следует <…> вернуть доступную энергию в нашу страну", – подчеркнул политик, добавив, что Берлину нужно прекратить подстраивать свой политический курс под Вашингтон, который не станет нести ответственность за кризис внутри Германии.

Ранее депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Райнер Ротфусс призвал восстановить "Северные потоки". Он также призвал как можно скорее инициировать в федеральном парламенте Германии расследование ошибок, из-за которых был допущен подрыв газопровода.

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