Лавров заявил, что перемирие на Украине может дать Киеву нарастить потенциал ВСУ

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Обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно лишь для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала ВСУ. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России стратегического поражения", – рассказал он.

Лавров отметил, что подобные идеи являются тупиковым путем. Он напомнил, что подходы РФ к урегулированию украинского конфликта ранее обозначил Владимир Путин. В их числе, подчеркнул министр, необходимость принятия Украиной конкретных обязательств по обеспечению прав русскоязычных граждан и признание территориальных реалий.

По его словам, только реализация сформулированных Путиным конкретных предложений позволит достичь прочного мира. Лавров также подчеркнул, что Россия готова к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию на земле.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.

Как отмечал Путин, Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования.