Украина обратилась к энергокомиссару ЕС из-за слов Фицо о поставках электроэнергии

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Украинские власти обратились к энергокомиссару ЕС, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-Е) в связи с вероятным прекращением поставок электроэнергии из Словакии. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает ТАСС.

"Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа – такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций", – пожаловался Галущенко.

Он также отметил, что у Украины есть возможности заменить импорт электроэнергии из Словакии с помощью других соседей, которые готовы увеличить соответствующие мощности. По словам украинского министра, соответствующие переговоры уже были проведены.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок электроэнергии, если Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Он заявил, что после 1 января Словакия будет оценивать ситуацию и варианты ответных мер против Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль до этого сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.