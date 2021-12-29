Западные СМИ удивились фото Ким Чен Ына после похудения

Фото: АР/Korean Central News Agency/Korea News Service

Западные СМИ сравнили новые и старые снимки руководителя КНДР Ким Чен Ына, чтобы показать, насколько сильно он похудел за последнее время. Фотографии разместила газета Daily Mail.

Издание показало снимки политика с заседания пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи и фото, сделанные в январе 2019 года и в марте 2020-го.

"Лидер КНДР Ким Чен Ын выглядит значительно больше на этих фотографиях", – говорится в подписи газеты.

До этого местные СМИ сообщали, что Ким Чен Ын похудел из-за трудной работы на благо государства. Также отмечалось, что лидер КНДР занялся поддержанием здоровья и сбросил вес целенаправленно.

Ранее стало известно о тайных увлечениях Ким Чен Ына. Британские журналисты заявили, что во время долгого отсутствия на публике он изучал концепции двух новых туристических направлений.

Кроме того, сообщалось, что он создавал дизайн бутылок, грузовых кораблей, логотипов компаний и школьной формы. В доказательство авторы привели снимки лидера Северной Кореи, на которых он запечатлен с блокнотом в руках на выставке промышленного дизайна.