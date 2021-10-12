Стало известно о тайных увлечениях Ким Чен Ына

Фото: ТАСС/KCNA/EPA
Британские журналисты заявили, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время долгого отсутствия на публике изучал концепции двух новых туристических направлений. Об этом сообщает The Times.
Кроме того, по информации издания, Ким Чен Ын разрабатывал дизайн бутылок, грузовых кораблей, логотипов компаний и школьной формы. В доказательство авторы привели снимки лидера Северной Кореи, на которых он запечатлен с блокнотом в руках на выставке промышленного дизайна.
Данное мероприятие проходило в Пхеньяне, где художники Северной Кореи представили разнообразные дизайн-проекты. Журналисты проанализировали фотографии с выставки и выяснили, что Ким Чен Ын как минимум 25 дней изучал 110 работ участников.
Ранее похудевший глава КНДР появился перед публикой на военном параде в Пхеньяне, посвященном 73-летию основания северокорейского государства. Кроме того, он сменил свой привычный китель в стиле основателя КНР Мао Цзэдуна на свободный европейский костюм с галстуком.
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