Похудевший Ким Чен Ын появился на военном параде в Пхеньяне

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Глава КНДР Ким Чен Ын появился перед публикой на военном параде в Пхеньяне, посвященном 73-летию основания северокорейского государства. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ходе парада, который длился около часа, лидер не стал выступать с речью, однако все равно привлек внимание зарубежных СМИ из-за заметно изменившейся внешности. Многие заметили, что Ким Чен Ын сильно похудел.

Также изменился образ главы Северной Кореи – он сменил свой привычный китель в стиле основателя КНР Мао Цзэдуна на свободный европейский костюм с галстуком.

Ранее сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что военные учения США и Южной Кореи являются безумством и репетицией ядерной войны. Она также считает, что именно США форсируют проведение маневров, чтобы разрушить мир в регионе.