МВД объявило в розыск журналиста Илью Давлятчина

Фото: vk.com/Илья Давлятчин (Илья Давлятчин признан в России иноагентом)

Журналист Илья Давлятчин, признанный в РФ иностранным агентом, объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом говорится в базе розыска МВД РФ.

При этом точная статья, по которой ведется розыск журналиста, не уточняется.

Давлятчин оказался в реестре иноагентов в ноябре 2023 года. Причиной стали его действия, которые были направлены на формирование негативного образа РФ. Также он негативно высказывался об СВО и распространял фейки о действиях властей РФ. Позднее журналиста дважды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента.

