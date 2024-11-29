Медведев заявил, что в случае нового майдана Зеленский будет завидовать Януковичу

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В случае нового майдана президент Украины Владимир Зеленский будет завидовать "жгуче завидовать судьбе" экс-президента Виктора Януковича, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальных сетях.

Заявление было сделано в связи с тем, что украинское министерство иностранных дел осудило разгон протестов в Грузии. Медведев отметил, что остается ждать реакции украинских властей, когда население выйдет на майдан.

Между тем Медведев отметил, что риски применения ядерного оружия высоки, но это не значит, что они необратимы. При этом политик уточнил, что в вопросе возможного применения ядерного оружия нужно исходить из сложившихся реалий. Зампред Совбеза отметил, что еще несколько лет назад он бы не поверил в это.

Применение Украиной дальнобойных ракет, на которое последовала реакция России, переводит конфликт в гораздо более напряженную стадию, подчеркнул Медведев.