Советник главы США встретился с новым президентом Аргентины в Вашингтоне

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Советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Во время встречи они обсудили необходимость продолжения выстраивания сильных отношений между США и Аргентиной по экономическим вопросам, совместным приоритетам, инвестициям в технологии и чистую энергию, а также продвижению прав человека и отстаиванию демократии по всему миру.

Кроме того, Салливан поздравил Милея с победой на выборах и обязался продолжать тесную координацию двух стран.

Ранее сообщалось, что Хавьер Милей предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принять конференцию по урегулированию конфликта на Украине в южноамериканской стране.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что правый либертарианский политический вектор избранного президента Аргентины может закончиться для страны катастрофой.