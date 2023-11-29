29 ноября, 05:50Политика
Советник главы США встретился с новым президентом Аргентины в Вашингтоне
Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Во время встречи они обсудили необходимость продолжения выстраивания сильных отношений между США и Аргентиной по экономическим вопросам, совместным приоритетам, инвестициям в технологии и чистую энергию, а также продвижению прав человека и отстаиванию демократии по всему миру.
Кроме того, Салливан поздравил Милея с победой на выборах и обязался продолжать тесную координацию двух стран.
Ранее сообщалось, что Хавьер Милей предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принять конференцию по урегулированию конфликта на Украине в южноамериканской стране.
До этого член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что правый либертарианский политический вектор избранного президента Аргентины может закончиться для страны катастрофой.
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