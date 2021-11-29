СБУ проведет расследование попыток захвата власти на Украине

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Украинская Служба безопасности возбудила уголовное дело о подготовке украинскими и российскими гражданами захвата власти на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство будет информировать о том, как идет расследование.
Ранее американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. Кроме того, глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.
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