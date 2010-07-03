Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

"Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", – цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Турецкий лидер выразил мнение, что президент Франции не способен бороться с терроризмом из-за нехватки опыта, добавив, что именно "поэтому "желтые жилеты" оккупировали" страну.

"Какое твое дело, изгонять Турцию из НАТО или нет? Разве ты принимаешь такие решения? Прыгайте, сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции", – сказал турецкий лидер.

Макрон также считает, что Турция не способна на поддержку НАТО после начала в Сирии военной операции.

В начале ноября Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Поводом для высказывания стало отсутствие координации по решениям между США и союзниками альянса.

По его мнению, сейчас европейские страны стоят "на краю пропасти" и, если не начнут рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу, могут перестать "контролировать свою судьбу".

Эммануэль Макрон заявлял, что происходящее на северо-востоке Сирии в результате турецкой военной операции является тяжелой ошибкой западных стран и НАТО в регионе.

Он отметил, что не раз говорил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что многие сирийские демократические силы не относятся к Курдской рабочей партии, против которой турецкая сторона проводит операцию.

