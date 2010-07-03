Кремль прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о НАТО.

"НАТО живо или мертво, и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии, не нам решать, мы не патологоанатомы", – цитирует его ТАСС.

По словам представителя Кремля, хотя НАТО – инструмент конфронтации, Россия всегда была открыта к сотрудничеству с ним. Он добавил, что Москва не была склонна преувеличивать роль этого альянса в обеспечении глобальной европейской безопасности и стабильности.

При этом Песков напомнил, что в свое время работал совет Россия – НАТО. Он добавил, что сотрудничество и взаимодействие по этой линии "было свернуто" не по инициативе Москвы.

Макрон ранее заявил, что Европа больше не может рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. Текущую ситуацию он охарактеризовал как "смерть мозга НАТО". По мнению президента Франции, сейчас европейские страны стоят "на краю пропасти".

Он также сомневается в эффективности пятой статьи устава НАТО. Она гарантирует, что при нападении на одного из участников альянса, другие союзники придут ему на помощь.