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Политика

08:30

В Турции Россию сравнили со стихийным бедствием для Запада

политика за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия наряду с Турцией и Китаем представляет собой "стихийное бедствие", угрожающее Европе и США, пишет турецкая газета Sabah.

В материале говорится, что давление, оказываемое турецкой независимой политикой, напоминает цунами, Китая – изменение климата, а России – ураган.

Москву, как отмечается в статье, превратили в центр притяжения новые стратегические отношения между Россией, Турцией и Китаем.

Также страна продолжает расширять свое влияние на Северную Африку. При этом Москва строит отношения со странами, считающимися ближайшими союзниками США, такими как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция.

Ранее Россию признали одной из трех сильнейших стран в мире. При этом у государства существует четыре слабых места, среди которых проблема численности населения, экономические трудности, торможение развития экономики, а также сложная международная обстановка.

РФ является многонациональным государством – в стране проживает 194 этноса. Это вызывает понятные трудности в управлении народом, которые обходятся чрезвычайно дорого. При этом автор статьи уверен, что различия между этносами "представляют скрытую угрозу для внутренней стабильности".

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