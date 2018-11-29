В Совфеде прокомментировали намерение Украины попросить закрыть Босфорский пролив

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Никаких законных оснований для закрытия Босфорского пролива нет. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Конвенция Монтре предусматривает, что Турция имеет право закрыть черноморские проливы – Босфор и Дарданеллы в случае, если есть воюющие страны, которые пытаются пройти через этот пролив. Мы с Украиной не воюем, Украина нам войну не объявляла. То, что она ввела военное положение, – это ее внутреннее дело", – сказал он в беседе с RT.
Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обратиться к властям Турции с просьбой закрыть Босфорский пролив из-за России.
Между тем, Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией. Президент Украины сообщил, что у него есть доказательства переброски российского вооружения к границе. В интервью телеканалам он продемонстрировал спутниковые снимки, на которых, по его словам, изображена военная база, где количество танков за месяц якобы выросло в три раза.
Глава государства обосновал решение о введении военного положения в нескольких регионах страны. Оно начало действовать 28 ноября. Особый правовой режим на 30 дней введен в восьми областях страны.
В воскресенье, 25 ноября, два катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили российскую государственную границу и отказались подчиняться требованиям спецслужб. В итоге все три корабля задержали вместе с экипажем и доставили в Керчь.
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