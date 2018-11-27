Рада уточнила список регионов, где вводится военное положение

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Верховная Рада Украины уточнила список регионов, где вводится военное положение. Об этом говорится в доработанном законопроекте об особом режиме, опубликованном на сайте украинского парламента.

Согласно документу, кроме первоначально указанных восьми регионов, военное положение также введут в Запорожской и Донецкой областях.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение будет введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, а также в районе побережий Азовского и Черного морей.

Вечером в понедельник, 26 ноября, Верховная Рада приняла предложение Порошенко о введении военного положения в восьми областях Украины на 30 дней. При этом, это решение не повлияет на проведение президентских выборов. Как и планировалось, они пройдут 31 марта 2019 года.

Решение о введении военного положения в стране принято после инцидента с задержанием судов ВМС Украины, которые Россия обвинила в нарушении российской границы 25 ноября в Керченском проливе. Три военных судна задержаны с применением силы, трое украинских военных получили ранения. В Минздраве Крыма заявили, что их жизням ничто не угрожает.

Временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому вручили ноту в связи с произошедшим. Дипломату также выразили возмущение по поводу нападений радикалов на дипмиссию РФ на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что планы украинских властей объявить в стране военное положение после инцидента в Керченском проливе могут быть связаны с приближающимися в 2019 году выборами президента Украины. По словам Пескова, подобные решения "попахивают электоральными интригами".