Минфин США исключил Милорада Додика и его семью из санкционного списка

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Соединенные Штаты сняли санкции с президента Республики Сербской Милорада Додика и членов его семьи, следует из публикации Минфина США.

Согласно обновленным данным, из списка специально обозначенных лиц Управления по контролю за иностранными активами исключен Додик, а также его дети – Игорь и Горица.

Лидер боснийских сербов в соцсети X поблагодарил президента США Дональда Трампа за снятие санкций и исправление несправедливости, "которую совершили администрации Байдена и Обамы".

В свою очередь, член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Желька Цвиянович заявила, что санкции США были сняты с более чем 30 граждан республики.

Ранее США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро, которого Трамп обвинял в причастности к наркобизнесу. Глава американского Минфина Скотт Бессент указал, что с приходом Петро к власти производство наркотика кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов. Также глава ведомства указал, что наркотик заполоняет США и отравляет американцев.

