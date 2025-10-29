29 октября, 20:12Политика
Минфин США исключил Милорада Додика и его семью из санкционного списка
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Соединенные Штаты сняли санкции с президента Республики Сербской Милорада Додика и членов его семьи, следует из публикации Минфина США.
Согласно обновленным данным, из списка специально обозначенных лиц Управления по контролю за иностранными активами исключен Додик, а также его дети – Игорь и Горица.
Лидер боснийских сербов в соцсети X поблагодарил президента США Дональда Трампа за снятие санкций и исправление несправедливости, "которую совершили администрации Байдена и Обамы".
В свою очередь, член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Желька Цвиянович заявила, что санкции США были сняты с более чем 30 граждан республики.
Ранее США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро, которого Трамп обвинял в причастности к наркобизнесу. Глава американского Минфина Скотт Бессент указал, что с приходом Петро к власти производство наркотика кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов. Также глава ведомства указал, что наркотик заполоняет США и отравляет американцев.