WSJ: у США заканчиваются ракеты ПВО из-за высокого спроса

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У Соединенных Штатов заканчиваются некоторые типы ракет ПВО, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

В СМИ подчеркнули, что нехватка ракет начинает вызывать вопросы о готовности США реагировать на конфликты, происходящие сейчас на Ближнем Востоке и в Европе, а также на возможный кризис в Тихоокеанском регионе.

По данным издания, ракеты для противовоздушной обороны оказались самым востребованным оружием в ходе ближневосточного конфликта, поэтому их запасы в США расходуются быстрее, чем страна способна производить. Для увеличения выпуска ракет нужно будет создать новые производственные линии.

Ранее США объявили о новой военной помощи Украине на 425 миллионов долларов. В пакет помощи вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля – воздух, бронетехника и критически важные боеприпасы, необходимые для удовлетворения насущных потребностей Украины.