Telegraph: передача США Киеву ракет ПВО ослабила способность Израиля отразить атаки Ирана

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Поставки ракет ПВО Украине со стороны Запада ослабили возможности Израиля в отражении атак Ирана, передает британская газета Telegraph.

"Проблема также в том, что количество ракет-перехватчиков ограничено. Западные усилия по оказанию помощи Украине... привели к расходованию значительных ресурсов в этой области", – указано в сообщении.

По данным СМИ, Штатам приходится принимать решения о поставках ракет ПВО, так как и Израиль, и Украина в значительной степени зависят от помощи Штатов.

Ракетная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери впоследствии сообщил, что удары были нацелены на две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад".

