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Вашингтон теряет интерес к Украине и собирается перестать оказывать поддержку киевским властям. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале DIE WELTWOCHE.

Как правило, когда ситуация развивается не так, как того хочет Белый дом, то США просто уходят, заявил он. Подобное развитие событий уже можно было наблюдать во Вьетнаме, и такого же исхода следует ожидать на Украине, добавил Макгрегор.

Он отметил, что большинству американцев нет дела до того, что происходит за пределами их страны. В связи с этим Вашингтон может просто "сменить тему".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад сделал из Украины монстра, которого стал бояться. Глава МИД также добавил, что любой из конфликтов на евразийском материке может превратиться в большую войну.

До этого американский профессор Джеффри Сакс сообщил, что Украина в данный момент гибнет по вине Соединенных Штатов, которые стремятся расширить НАТО и свою сферу влияния.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины