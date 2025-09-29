Форма поиска по сайту

Новости

Новости

29 сентября, 06:14

Политика
Глава МИД Италии Таяни опроверг слова Зеленского об угрозе российских БПЛА

В Италии ответили на заявления Зеленского о российских дронах

Фото: depositphotos/jukai5

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о якобы угрозе появления российских беспилотников в Италии неверно. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

Министр выразил уверенность в том, что Россия не хочет третьей мировой войны. Он призвал правительство Украины воздержаться от бездоказательных заявлений, если Киев планирует и дальше рассчитывать на помощь от Рима.

"Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить", – цитирует Таяни РИА Новости.

Дипломат добавил, что после слов Зеленского ему пришлось проконсультироваться с министром обороны Италии Гвидо Кросетто, чтобы успокоить население.

Ранее страны "Большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность инцидентами с появлением беспилотников в воздушном пространстве Евросоюза, обвинив во всем Москву. При этом каких-либо доказательств якобы причастности России к этому в G7 не привели.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО. Также министр указывал, что РФ никогда не атакует гражданские объекты.

политиказа рубежом

