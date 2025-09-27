Лавров заявил, что РФ не направляет ракеты и БПЛА на объекты в странах Европы и НАТО

Фото: kremlin.ru

Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.

"Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей", – цитирует министра ТАСС.

Также Лавров подчеркнул, что РФ никогда не атакует гражданские объекты. По его словам, инциденты случаются, но Москва никогда не ведет прицельный огонь по мирным целям.

Ранее страны "Большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Евросоюза. Уточнялось, что нарушения воздушного пространства происходили в Эстонии, Польши и Румынии. Каких-либо доказательств якобы причастности России к инцидентам в воздушном пространстве Европы не приводится.

