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Польша временно закрыла один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба в своем телеграм-канале.

Так, осуществление погранично-таможенного оформления прекратится с 00:00 30 сентября. По предварительной информации, причиной стало строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховице".

Все работы планируют завершить в этом году, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что польские граждане, служащие в составе ВСУ, воюют не за Украину, а за восстановление польской власти над территориями Правобережной Украины.

По его словам, граждане Польши имеют какую-то идеологическую составляющую – они считают, что это "их земля". Также глава Херсонкой области добавил, что в составе ВСУ увеличивается число иностранных наемников, в первую очередь поляков

