Депутат Стенякина: маткапитал может вырасти до 646 тыс рублей в 2025 году

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Материнский капитал на первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей в 2025 году, а на второго – до 854 тысяч рублей. Об этом сообщила депутат Госдумы от "Единой России" и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей – при рождении второго", – цитирует ее РИА Новости.

По словам парламентария, на маткапитал в следующем году было выделено 694,2 миллиарда рублей.

При этом около 1,7 триллиона рублей планируется выделить на материнский капитал в государственном бюджете на ближайшие три года. Вместе с тем планируется, что расходы "детского бюджета" в 2025–2027 годах превысят 10 триллионов рублей. На выплаты пособий в бюджете государства было выделено 4 триллиона рублей.

В середине сентября правительство РФ утвердило правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты. Теперь россияне смогут получить до 10 тысяч рублей неистраченного остатка маткапитала, обратившись в МФЦ, на почту или при помощи "Госуслуг".

Эти средства будут перечисляться на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как Фонд пенсионного и социального страхования примет решение о назначении семье этой выплаты.

