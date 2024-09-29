WSJ: Байден отказался от своих обещаний по Украине

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Американский президент Джо Байден отказывается от своих обещаний по Украине. Материал с таким заголовком появился на сайте издания The Wall Street Journal.

По словам автора статьи, администрация Байдена отказывается говорить с конгрессом или общественностью США о своей стратегии победы в конфликте на Украине.

Так, конгрессмены потребовали Белый дом представить стратегию помощи Киеву в течение 45 дней, однако власти США сделали это только спустя месяцы после установленного срока. Сам документ при этом полностью засекречен.

Члены Республиканской партии призвали правительство рассекретить эти данные, чтобы общественность могла с ними ознакомиться.

До сих пор команда Байдена лишь прикрывается банальными заявлениями по типу поддержки Украины "столько, сколько потребуется", однако это не является стратегией, подчеркивается в статье.

Джо Байден ранее объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. В пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, кассетные бомбы и прочие снаряды.

Президент США при этом поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства до конца срока его полномочий. Также Киеву выделят 5,5 миллиарда долларов из тех средств, которые ранее одобрил конгресс США.