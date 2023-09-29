Эксперт заявил, что конфликт в Карабахе не закончится после ликвидации НКР

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Конфликт в Карабахе не закончится после ликвидации Нагорно-Карабахской Республики. Такое мнение высказал политолог Андрей Школьников, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, конфликт будет идти до финала. Либо одна из сторон выигрывает и другая исчезает из региона, либо приходит внешняя сила, проводя такие границы и принимая те законы, которые посчитает нужными.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Будут распущены все госучреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года.

Решение о прекращении существования республики принято из-за сложной военно-политической ситуации, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года