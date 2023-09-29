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Италия опосредованно стала участником конфликта на Украине на стороне Киева, однако точка невозврата в отношениях с Москвой пока еще не пройдена. Об этом заявил посол РФ в Риме Алексей Парамонов в интервью РИА Новости.

По его словам, отношения России и Италии на сегодня переживают драматический момент. Так, уже полтора года под влиянием внешнего давления НАТО Рим оказался односторонне отторгнут от Москвы.

Парамонов отметил, что власти Италии включились во все возможные антироссийские действия: поставка вооружений и разведданных Киеву, распространение украинской пропаганды и прочее. Таким образом, Италия стала участником конфликта на стороне Украины.

Тем не менее, добавил посол, пока между Москвой и Римом поддерживаются дипломатические отношения. Это позволяет доводить позицию российской стороны по важным вопросам до руководства Италии.

По словам дипломата, собеседники в Риме постоянно заявляют, что данный вопрос на сегодня не менее важен, чем когда ситуация в мире была совершенно иной. Эти каналы используются для передачи информаций, доведения различных официальный посланий, защиты интересов физических и юридических лиц и прочего.

Ранее Алексей Парамонов заявил, что соотечественники, российские дипломаты и лидеры общественного должны убедить Италию отказаться от недружественной политики в отношении России.

Дипломат отметил, что на фоне антироссийской агрессии со стороны стран Запада, большую важность принимает один из традиционных приоритетов внешней политики РФ – поддержка соотечественников, проживающих за рубежом.